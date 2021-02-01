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Солисту "Песняров" запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Госпогранслужба Украины в воскресенье остановила в пункте пропуска "Борисполь" (Киевская область) гражданина Белоруссии, который ранее посещал территорию Крыма.

В миреВалерию Сюткину запретили въезд на УкраинуВалерию Сюткину запретили въезд на УкраинуЧитать подробнее

"Мужчина оказался белорусским музыкантом, солистом группы "Песняры". Пограничники установили, что в Крыму иностранец находился летом прошлого года и попал туда незаконно, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", - сообщила в понедельник пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел рейсом в Минск", - говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, въезд в страну был запрещен солисту "Песняров" Валерию Дайнеко, который в начале сентября 2020 года принял участие в фестивале "Дорога на Ялту".

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам регионального референдума. Украина итоги плебисцита не признает и считает Крым своей территорией, временно оккупированной Россией. Москва заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, так как полуостров принадлежит ей.

Украина Песняры

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