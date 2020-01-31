Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Певец Валерий Сюткин Фото: Павел Смертин/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины запретила въезд в республику российскому певцу и музыканту Валерию Сюткину из-за его высказываний о Крыме в эфире одного из телеканалов РФ, сообщает пресс-центр СБУ в фейсбуке.

В ведомстве подчеркнули, что СБУ принимает подобные решения в случае наличия информации о действиях иностранца, которые несут угрозу национальной безопасности Украины.

"При наличии информации относительно зарубежных артистов, которые нарушили правила пересечения границ Украины, но которые публично не поддерживали агрессию против нашей страны, СБУ передает ее в Госпогранслужбу", - говорится в сообщении.

В случае нарушения правил пересечения границ Украины, в частности административной границы с Крымом, вопрос рассматривается Госпогранслужбой.