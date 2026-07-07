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Умер один из основателей "Песняров" Владислав Мисевич

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Минске умер заслуженный артист Беларуси, один из основателей ВИА "Песняры" Владислав Мисевич , сообщает "БелТА". Ему был 81 год.

Прощание с Владиславом Мисевичем 9 июля.

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Чкалове (сейчас Оренбург). В детстве он учился играть на кларнете, затем устроился воспитанником в оркестр местного Суворовского училища, затем перешел в оркестр Оренбургского военного авиационного училища летчиков.

Срочную службу он проходил в отдельном образцово-показательном оркестре Белорусского военного округа. В начале 1965 года в минском Доме офицеров он познакомился с Владимиром Мулявиным. С 1968 года он играл с ним в ансамбле "Лявоны". В 1969 году "Лявоны" получили от Белорусской государственной филармонии статус вокально-инструментального ансамбля, а с октября 1970 года начали называться "Песняры".

В группе Мисевич играл на саксофоне, флейте, пел соло и дуэтом с Мулявиным. В 1979 году получил звание заслуженного артиста БССР. Он выступал с "Песнярами" до 1992 года.

Хроника 05 января 2019 года – 07 июля 2026 года Умершие знаменитости
Оренбург Песняры БССР Беларусь Владимир Мулявин Владислав Мисевич
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