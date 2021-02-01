Глава дипломатии ЕС посетит Москву, несмотря на ситуацию с протестами в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Прошедшие в России протестные акции не повлияют на планы визита в Москву 4-5 февраля главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, заявил пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Петер Стано.

"Визит состоится. Что касается использования силы против политических оппонентов и ареста Навального, Европейский союз и государства-члены, как и институты ЕС, это осудили", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующий вопрос.

"Важно обсудить это с нашими российскими коллегами. По этой причине этот визит состоится", - добавил Стано.

4-5 февраля состоится первый визит Борреля в Россию в качестве высокого представителя ЕС визит. Ранее он выразил сожаление в связи с реакцией российских властей на протестные акции сторонников арестованного политика Алексея Навального, состоявшиеся в воскресенье, 31 января, в России.

"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - написал Боррель в твиттере.