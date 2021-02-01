Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:18Заразились
на 31.01В России 3 850 439+18 359В мире 102 583 819+514 596

Боррель осудил задержания протестующих в российских городах

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с реакцией российских властей на протестные акции сторонников арестованного политика Алексея Навального, состоявшиеся в воскресенье в России.

"Я сожалею о массовых задержаниях и вновь непропорциональном применении силы против протестующих и журналистов в России сегодня", - написал в твиттере глава дипломатии ЕС.

"Люди должны иметь возможность реализовать свое право на демонстрации, не опасаясь репрессий. России необходимо выполнять свои международные обязательства", - отметил Боррель.

На предстоящей неделе 4-5 февраля состоится его первый в качестве высокого представителя ЕС визит в Россию. Как объявили в Брюсселе, арест Навального включен в повестку визита Борреля.

Позднее в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сопроводил сообщение главы европейской дипломатии в твиттере своим комментарием: "Я полностью разделяю эту твердую и требовательную позицию Жозепа Борреля".

В воскресенье, 31 января, во многих российских городах прошли несогласованные акции протеста в поддержку Навального, который был задержан по возвращении в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления. По данным "ОВД-Инфо", по всей России задержали свыше 5 тысяч человек. В некоторых городах сообщалось о применении спецсредств и жестких задержаниях. В полиции отвергли заявления о применении спецсредств.

Россия ЕС Жозеп Боррель Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции в 7 тыс. человек

Омбудсмен Петербурга оценил численность воскресной акции в 7 тыс. человек

Что произошло за день: воскресенье, 31 января

Полицейский в Петербурге достал оружие, успокаивая агрессивных протестующих

Полицейский в Петербурге достал оружие, успокаивая агрессивных протестующих

Десятки журналистов были задержаны на протестных акциях в РФ

Москва потребовала от США прекратить вмешательство в дела России

Задержан мужчина, ударивший омоновца на акции оппозиции в Петербурге

Задержан мужчина, ударивший омоновца на акции оппозиции в Петербурге

Полиция опровергла сообщения об электрошокерах во Владивостоке

Рэпер Оксимирон задержан на акции сторонников Навального в Петербурге

Рэпер Оксимирон задержан на акции сторонников Навального в Петербурге

Песков отказался считать Давосскую речь Путина конфронтационной

Испания выдала РФ экс-бизнесмена, обвиняемого в неуплате 2,8 млрд руб. налогов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');