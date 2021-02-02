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Новое правительство Эстонии продолжит поддержку антироссийских санкций

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Приступившее 26 января к деятельности новое правительство Эстонии продолжит прежний внешнеполитический курс и будет поддерживать санкции против России, заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лииметс (Eva-Maria Liimets).

"Мы, безусловно, обеспокоены нестабильностью ситуации в соседней стране, потому что она напрямую связана с угрозой безопасности Эстонии", - сказала Лиметс в понедельник, 1 февраля, Эстонскому телевидению. По ее словам, санкции - "крайне важное политическое средство".

"Эстония поддерживала прежние санкции и обязательно будет соучаствовать в вопросах возможных будущих санкций", - подчеркнула министр.

Она отметила, что обсуждала эту тематику с латвийским и литовским коллегами, в том числе в свете событий, связанных с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По ее словам, "этот вопрос был на нашем столе несколько месяцев и дипломаты Эстонии пытались донести его и до Борреля (верховный представитель ЕС по внешней политике - ИФ), чтобы он при поездке в Москву попросил о встрече с Навальным".

Она отметила также, что для Эстонии важно, чтобы в Европе была единая позиция, скоординированная с США. По ее мнению, критические высказывания некоторых представителей прежнего правительства в адрес Европейского союза и НАТО не скажутся на позиции страны в этих организациях.

"Некоторые капли дегтя, которые были в последние пару лет, на деле не нанесли долгосрочного ущерба имиджу Эстонии. Эстония останется верным союзником и партнером как в Европейском союзе, так и в НАТО", - считает глава МИД.

Лииметс подчеркнула, что важное место во внешней политике займет защита европейских ценностей. "Эстония и прежде в своей внешней политике, в том числе, когда баллотировались в Совет по правам человека, одним из приоритетов называла защиту прав сексуальных меньшинств. Мы наверняка вернемся к этим принципам", - заявила глава МИД.

Эва-Мария Лииметс Эстония ЕС Алексей Навальный

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