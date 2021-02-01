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Индонезия потеряла 75% иностранных туристов в 2020 году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Индонезия в 2020 году потеряла 75% иностранного турпотока, страну посетило лишь 4 млн зарубежных туристов, сообщают местные СМИ со ссылкой на центральное статистическое агентство страны.

По словам главы агентства Кечука Сухарианто, спад произошел из-за пандемии коронавируса. "Если пандемия будет продолжаться, кризис в туротрасли также не закончится. Поэтому мы рассчитываем на индонезийских туристов", - сказал он.

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Как следует из данных агентства, в декабре в Индонезию приехали 164 тыс. иностранных туристов, что на 13% больше, чем в ноябре, но на 88% меньше, чем в декабре 2019 года.

Сухарианто пояснил, что иностранные туристы, прибывшие в Индонезию в конце 2020 года, приезжали не с целью отдыха, а либо с деловыми целями, либо для посещения международных организаций, работающих в стране.

Въезд в Индонезию для иностранных туристов был закрыт с марта 2020 года. В конце декабря власти объявили о возобновлении приема иностранных туристов, въезжающих в страну с деловыми целями, но с ограничениями. После въезда они должны были пройти пятидневный карантин, а для посещения острова Бали необходима была справка об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, сделанном не ранее чем за 72 часа до вылета, для поездки на остров Ява - прохождение экспресс антиген-теста. При этом все путешественники обязательно должны были заполнять анкету e-HAC на сайте министерства здравоохранения Индонезии или в специальном мобильном приложении.

Однако 28 декабря правительство решило снова запретить въезд и туристам, и транзитным пассажирам из-за распространения в Европе нового, более заразного штамма коронавируса.

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Индонезия

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