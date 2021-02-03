Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
на 03.02В России 3 901 204+16 474В мире 103 869 826+456 844

Роспотребнадзор отметил спад заболеваемости COVID-19 в 19 регионах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в Москве и еще 18 регионах, сообщила "Интерфаксу", замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Кроме того, ситуация стабилизируется еще в более чем 60 субъектах Федерации.

Сезонные особенности эпидпроцесса коронавирусной инфекции еще изучаются, но есть надежда, что она проявит сезонность, типичную для острых респираторных инфекций и гриппа и что летом заболеваемость COVID-19 снизится. "В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой", - отметила Плоскирева.

Она добавила, что эпидемическая обстановка во многом зависит от того, насколько каждый человек ответственно относится к выполнению требований Роспотребнадзора и от его готовности к вакцинации. Поскольку государство дает возможность привиться бесплатно, "каждый гражданин может решить вопрос глобальной биобезопасности на своем уровне, сделав прививку и минимизировав риски нового подъема заболеваемости", считает Плоскирева.

По данным оперштаба на утро 3 февраля, за минувшие сутки в стране выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост снижается с начала года и достиг октябрьских значений. Рост заболеваемости минувший осенью в Роспотребнадзоре связывали с сезонностью инфекции.

Хроника коронавируса. Февраль.

7
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур2 февраля. В некоторых районах Западной Австралии был введен режим самоизоляции, после того, как был выявлен один случай заражения COVID-19 в городе Перт. 2 февраля. Владелец ресторана в Брюсселе посадил манекены за столики у витрины, протестуя против ограничительных мер, принятых бельгийским правительством. Рестораны в Бельгии были вынуждены закрыть свои двери с конца октября 2020 года.2 февраля. После снежного шторма жители Нью-Йорка слепили снеговиков в масках.1 февраля. В школах Бангкока возобновилось очное обучение. 1 февраля. В столице Греции приняли решение об усилении ограничительных мер на фоне роста числа заболевших. На фото: закрытый ресторан в районе Монастираки, Афины.1 февраля. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала вакцинацию от COVID-19 всему взрослому населению до конца лета. На фото: центр тестирования на коронавирус в Дрездене.
Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур
Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Антонина Плоскирева коронавирус Роспотребнадзор ЦНИИ эпидемиологии

Новости по теме

Новости

В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам

В Роскомнадзоре похвалили TikTok за удаление постов с призывами к протестам

Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет

Договор о СНВ с 3 февраля продлен на 5 лет

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Трое пожарных погибли на горящем складе в Красноярске

Лавров отметил, что на Западе из-за Навального "зашкаливает истерика"

Лавров отметил, что на Западе из-за Навального "зашкаливает истерика"

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Марию Алехину обвинили в агитации к нарушению санэпидправил 23 января

Кремль счел не заслуживающими внимания заявления Навального о Путине

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Песков расценил действия полиции как эффективные меры против провокаций

Кремль не стал комментировать решение суда по Навальному

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего

На горящем складе запчастей в Красноярске нашли погибшего
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');