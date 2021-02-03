Роспотребнадзор отметил спад заболеваемости COVID-19 в 19 регионах

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в Москве и еще 18 регионах, сообщила "Интерфаксу", замдиректора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

Кроме того, ситуация стабилизируется еще в более чем 60 субъектах Федерации.

Сезонные особенности эпидпроцесса коронавирусной инфекции еще изучаются, но есть надежда, что она проявит сезонность, типичную для острых респираторных инфекций и гриппа и что летом заболеваемость COVID-19 снизится. "В летний период эти инфекции не регистрируются, а максимальная заболеваемость отмечается зимой", - отметила Плоскирева.

Она добавила, что эпидемическая обстановка во многом зависит от того, насколько каждый человек ответственно относится к выполнению требований Роспотребнадзора и от его готовности к вакцинации. Поскольку государство дает возможность привиться бесплатно, "каждый гражданин может решить вопрос глобальной биобезопасности на своем уровне, сделав прививку и минимизировав риски нового подъема заболеваемости", считает Плоскирева.

По данным оперштаба на утро 3 февраля, за минувшие сутки в стране выявили 16 474 новых случая заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост снижается с начала года и достиг октябрьских значений. Рост заболеваемости минувший осенью в Роспотребнадзоре связывали с сезонностью инфекции.