Армения зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Армении, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса", - приводит слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева пресс-служба фонда.

Решение об одобрении вакцины принято на основании данных фазы III клинических исследований в России без проведения дополнительных исследований в Армении, отмечается в сообщении.

Вакцина "Спутник V" в настоящее время зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.