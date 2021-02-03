Никарагуа зарегистрировала "Спутник V"
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Никарагуа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"Никарагуа зарегистрировала "Спутник V", - сказал Дмитриев в эфире телеканала Sky News в среду.
Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.