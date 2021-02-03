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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
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Никарагуа зарегистрировала "Спутник V"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Никарагуа, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Никарагуа зарегистрировала "Спутник V", - сказал Дмитриев в эфире телеканала Sky News в среду.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении и Мексике.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Премьер-министр Японии Йосихидэ Суга в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 объявил о продлении до 7 марта режима чрезвычайного положения для Токио и девяти префектур
Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V РФПИ Кирилл Дмитриев Никарагуа Коронавирус

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