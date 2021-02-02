Лавров допустил возможность пересмотра ситуации с выходом РФ из ДОН

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Россия еще не начала процедуру выхода из Договора об открытом небе (ДОН) и готова к конструктивным шагам в случае, если США вернутся к полному выполнению своих обязательств по договору, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если США вернутся полностью к выполнению договора, то РФ, могу вам сказать, будет готова эту новую ситуацию рассмотреть конструктивно", - сказал Лавров во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своей шведской коллегой Анн Линде.

По словам российского министра, "все вопросы, которые у участников договора возникают друг к другу, можно и нужно обсуждать и рассматривать в консультативной комиссии по открытому небу, которая создана для того, чтобы этот договор обслуживать".

"Вы упомянули, что у нас уже начался процесс выхода, но это не совсем так", - отметил министр, отвечая на вопрос журналиста. Он пояснил, что "процесс выхода начнется с момента внесения нами соответствующего официального уведомления депозитариям этого договора".

Договор об открытом небе

15 января российский МИД объявил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора об открытом небе. США вышли из Договора в ноябре. В МИД напомнили, что Москва выдвинула конкретные предложения о том, как сохранить Договор в этой ситуации, но другие страны-участницы их не поддержали.

ДОН был подписан 24 марта 1992 года 23 государствами-членами ОБСЕ. Россия вступила в договор в 2001 году. Сейчас в ДОН состоят 34 страны. Договор позволяет участникам совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.