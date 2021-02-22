В МИД РФ отказались бесконечно ждать возвращения США в ДОН

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Внутригосударственные процедуры по выходу России из договора по открытому небу (ДОН) могут завершиться уже к лету, и если США не заявят о намерении вернуться в договор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

По словам дипломата, "если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии, и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН". "С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - отметил Гаврилов.

Как подчеркнул глава российской делегации, "Россия как и прежде остаётся приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области". "В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", - сказал Гаврилов.

Вместе с тем, заявил дипломат, "Российская Федерация не будет до бесконечности ждать, когда в Соединённых Штатах определятся с готовностью вернуться в ДОН". "Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", - заключил он.