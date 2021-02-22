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В МИД РФ отказались бесконечно ждать возвращения США в ДОН

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Внутригосударственные процедуры по выходу России из договора по открытому небу (ДОН) могут завершиться уже к лету, и если США не заявят о намерении вернуться в договор, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Текст его выступления опубликован на сайте МИД РФ.

В РоссииРоссия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небуРоссия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небуЧитать подробнее

По словам дипломата, "если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям - Венгрии, и Канаде - ноту, уведомляющую о выходе из ДОН". "С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем", - отметил Гаврилов.

Как подчеркнул глава российской делегации, "Россия как и прежде остаётся приверженной основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области". "В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию. Рассчитываем на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые также являются членами Североатлантического альянса", - сказал Гаврилов.

Вместе с тем, заявил дипломат, "Российская Федерация не будет до бесконечности ждать, когда в Соединённых Штатах определятся с готовностью вернуться в ДОН". "Наша внутренняя работа продолжается каждодневно. Времени на размышления остается немного", - заключил он.

МИД США

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