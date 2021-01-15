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Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Россия начинает процедуры по выходу из Договора по открытому небу
Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российский МИД сообщил, что начались внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора по открытому небу.

Ведомство напомнило, что США в ноябре 2020 года "под надуманным предлогом" вышли из этого Договора, существенно "нарушив баланс интересов государств-участников", достигнутый за счет заключения этого соглашения, нанеся "серьезный ущерб его действию", подорвав роль Договора как инструмента укрепления доверия и безопасности.

Российская сторона выдвинула предложения о том, как поддержать жизнеспособность Договора в новых условиях. Союзники США эти предложения не поддержали, отметили в МИД и выразили в связи с этим сожаление. В связи с отсутствием прогресса в попытках продолжить действие Договора, Москва решила из него выйти.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщил, что Москва намерена объявить о пересмотре своего участия в Договоре об открытом небе.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 страны. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор является бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода.

Президент США Дональд Трамп в мае 2020 года заявил, что решил вывести страну из этого соглашения.

МИД США ДОН

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