Во Флориде агент ФБР погиб при попытке обыска по делу о детской порнографии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудник ФБР погиб в американском городе Санрайз в штате Флорида при попытке обыскать дом в рамках расследования дела о детской порнографии, сообщает Miami Herald со ссылкой на источники.

Сотрудники ФБР пришли с ордером на обыск к мужчине, подозреваемому в хранении детской порнографии. Из дома открыли огонь. По данным одного из источников, ранения получили по меньшей мере пять агентов, из них двое в тяжелом состоянии.

Стрельба произошла рано утром. Агенты ФБР собирались изъять компьютер подозреваемого и другие улики. Предполагаемый стрелок забаррикадировался у себя дома и, по данным одного источника, покончил с собой.