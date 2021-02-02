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Комбинацию вакцин "Спутник V" и AstraZeneca испытают в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Клинические испытания комбинации вакцин от COVID-19 "Спутник V" центра имени Гамалеи и AZD1222 ("Оксфордской вакцины") производства AstraZeneca в Объединенных Арабских Эмиратах и Азербайджане начнутся уже на следующей неделе, а затем и в Саудовской Аравии.

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"Клинические испытания должны начаться уже на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, возможно, чуть позже - в Саудовской Аравии", - сказал Дмитриев в интервью каналу BBC World Service.

"У AstraZeneca отличная вакцина, мы с ними партнеры. И мы хотим протестировать, возможно ли комбинировать укол вакцины AstraZeneca и укол "Спутник V". Мы уверены, что это может дать очень хорошую эффективность и также будет очень эффективным в борьбе с новыми мутациями", - добавил он.

Во вторник Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе III фазы исследований составила 91,6%.

AstraZeneca Спутник V

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