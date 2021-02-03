Украинская оппозиция инициирует импичмент президенту Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил народный депутат, сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала... В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги... Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной", - сказал Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады в среду.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – 112, Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.