Представитель Зеленского в КС не увидел оснований для импичмента президенту

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Депутатская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) не имеет юридических оснований и возможностей для запуска процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, заявляет представитель украинского лидера в Конституционном суде (КС), народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский.

Таких оснований и возможностей у ОПЗЖ "нет и не будет, сказал Вениславский в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

При этом он уточнил, что юридическим основанием для начала процедуры импичмента является совершение президентом государственной измены или другого преступления, а указ главы государства о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны - это "действие, которое полностью соответствует конституционным полномочиям президента, закону о санкциях и закону о СНБО".

"Более того, президент был обязан ввести в действие это решение, потому что это конституционное требование. И, соответственно, это решение не содержит никаких оснований, чтобы обвинить его в каких-либо противоправных действиях", - подчеркнул представитель президента в КС.

Вместе с тем, политик также обратил внимание на то, что согласно закону об импичменте, для запуска соответствующей процедуры необходимо принятие решения большинством от конституционного состава Верховной рады. "226 голосов являются основанием для начала процедуры импичмента. То есть ни 226 голосов, ни 150, которые необходимы для создания временной следственной комиссии, сейчас ОПЗЖ точно не соберет. Потому что другие оппозиционные политические силы парламента всячески поддерживают решение президента и решение СНБО, о чем они неоднократно заявили" - объяснил он.

При этом политическую составляющую заявлений фракции ОПЗЖ, которая намерена инициировать процедуру импичмента, Вениславский назвал "некими садомазохистскими фантазиями, которые точно не будут иметь никаких юридических или политических последствий, а являются исключительно политическими манипуляциями", и что сами инициаторы осознают, что подобные заявления "не имеют никаких перспектив".

Как сообщалось, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к народному депутату Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

В связи с этим сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович во время выступления с трибуны парламента 3 февраля заявил, что их фракция инициирует импичмент Зеленскому.

4 февраля съезд партии ОПЗЖ поручил своей фракции в Верховной Раде начать процедуру импичмента главы государства.