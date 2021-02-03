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На Украине прекратилось вещание телеканалов "пула Медведчука"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вещание телеканалов 112, Newsone и ZIK прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля после опубликования указа президента Владимира Зеленского об их блокировке.

В то же время онлайн-вещание этих телеканалов продолжается на Youtube.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против депутата Верховной рады из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", (связанной с именем экс-руководителя администрации главы государства при Леониде Кучме Виктора Медведчука - ИФ) Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и Newsone (входящих в так называемый "пул Медведчука" - ИФ) сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич заявил, что указ президента является незаконным, поскольку санкции могут вводиться только против иностранных юридических и физических лиц.

Украина Виктор Медведчук

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