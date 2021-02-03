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Tencent уволила более 100 сотрудников после антикоррупционного расследования

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. уволил более 100 сотрудников по подозрению в коррупции и внес в черный список 37 компаний, замешанных в подобных делах. Об этом компания сообщила в WeChat.

Компания с IV квартала расследовала более 60 предполагаемых случаев хищения средств и взяточничества. В связи с предполагаемыми преступлениями правоохранительным органах в рамках проверок передали около сорока человек.

В делах, упомянутых в сообщении, фигурировали среди прочих бывшие сотрудники подразделений компании Interactive Entertainment Group, Platform & Content Group и Cloud & Smart Industries Group. В одном случае обвиняется руководитель, который якобы пытался извлечь выгоду для поставщика, принимая взятки и соглашаясь на спонсируемые поездки внутри страны и за рубежом.

Tencent отмечает, что проявляет "нулевую терпимость" к любым нарушениям ее антикоррупционной политики и будет тесно сотрудничать с полицией в случаях, в которых замешаны сторонние организации.

Котировки акций Tencent выросли на 1,6% по итогам торгов в Гонконге в среду. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 30,5%, в то время как фондовый индекс Hang Seng прибавил 7,6% за этот период.

Tencent Китай Гонконг

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