Немецкий Минздрав допустил возможность производства "Спутника V" в Германии

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в среду не стал отрицать возможность производства на немецкой территории российской вакцины "Спутник V" от коронавируса COVID-19, сообщает газета Die Zeit.

"По словам министра здравоохранения Йенса Шпана, федеральное правительство проводит проверку того, есть ли в Германии мощности по производству российской вакцины "Спутник V", - пишет издание.

"(В этом деле - ИФ) мы играем роль посредника", - отметил Шпан на онлайн-конференции "Европа-2021".

В то же время он не стал высказывать мнение насчет того, когда можно ожидать одобрения на применение препарата "Спутник V" в ЕС, добавляет газета.

Ранее Шпан говорил о готовности задействовать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" и вакцину из Китая, если препараты допустят на рынок ЕС.

"Если вакцина безопасна и действенна, то какая разница, в какой стране она была произведена, тогда она, конечно, может помочь для подавления пандемии", - говорил он изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Решение о допуске российской вакцины на рынок ЕС принимает Европейское агентство лекарственных средств (EMA).