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В Германии ожидают 10 "тяжелых недель" из-за дефицита COVID-вакцины

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Германию ждет сложный период из-за нехватки вакцины от коронавируса COVID-19, считает министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

"Нас ждет как минимум 10 тяжелых недель, когда у нас будет недостаточное количество вакцины", - приводят европейские СМИ слова министра.

Шпан добавил, что хочет созвать саммит с участием федеральных и региональных властей Германии, чтобы обсудить ход вакцинации.

В миреЕС не согласен с изменениями в поставках вакцин компанией AstraZenecaЧитать подробнее

Ранее член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис направила письмо с просьбой более подробных объяснений от компании AstraZeneca после того, как она внесла изменения в процесс поставок вакцины от COVID-19: она поставит в ЕС существенно меньше доз, чем было согласовано изначально.

По ее словам, ЕС ранее финансировал разработку вакцины и ее производство, сделал предзаказ для как можно более быстрых поставок, и теперь Брюссель хочет "полного выполнения контракта". Она добавила, что "в будущем все компании, производящие на территории ЕС вакцины от COVID-19, будут обязаны заблаговременно предоставлять уведомления о том, собираются ли они экспортировать вакцины" за пределы ЕС.

Планировалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет одобрить применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели.

Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину, что связано с производственными вопросами.

Также ранее в январе в Европе сообщали об ожидающихся перебоях в поставке вакцины от компаний Pfizer и BioNTech.

Германия коронавирус

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