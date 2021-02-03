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Эффективность "Спутника V" впечатлила бельгийского ученого

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина "Спутник V", судя по публикации в журнале The Lancet, подвинет с третьего места международного списка вакцин против COVID-19 вакцину AstraZeneca, считает профессор и директор фармацевтической службы университета города Намюр (Бельгия) Жан-Мишель Донье.

"Это все же замечательно. Когда мы видим эффективность других вакцин того же типа (а именно аденовирусных), как AstraZeneca при эффективности от 60 до 70% ... и Johnson и Johnson с ее 66%, это доказывает, что у них (России - ИФ) есть замечательное ноу-хау", - заявил бельгийский эксперт в среду в интервью телеканалу RTBF.

Он отвечал на вопросы, касающиеся публикации в The Lancet, согласно которой эффективность вакцины "Спутник V" составляет 91,6%. По словам профессора, он впечатлен таким результатом.

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"Иными словами, их покерный ход, сделанный в августе прошлого года (11 августа 2020 года вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в РФ - ИФ) на основе собственных данных, теперь оправдывает себя", - полагает Донье.

При этом он отметил, что находит действия разработчиков российской вакцины "последовательными и убедительными", тем более что они не были обязаны проходить через традиционно принятую публикацию в The Lancet.

Хотя на начальной стадии, считает эксперт, эти действия были не вполне этичными, как это принято в медицинском мире.

"Этически это все же было недопустимо. Провести исследование на примерно 70 пациентах и начать применять вакцину к более широким кругам населения. Но однако они параллельно провели свои клинические исследования на примерно 40 тыс. человек", - отметил профессор, добавив, что затем последовала серьезная третья стадия испытаний, которая, по официальным данным, началась сентябре.

"Теперь уже нельзя отрицать, что прозрачность и научная строгость (исследований ученых в РФ - ИФ) подтверждаются такого рода публикацией и результатами", - полагает бельгийский эксперт.

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Эти результаты, констатировал он, показывают, что "Спутник V" потеснит вакцину AstraZeneca с третьего места международного рейтинга вакцин. Эффективность вакцин Pfizer-BioNTec и Moderna, а теперь и "Спутника V", оценивается в более чем 90%. На этом фоне AstraZeneca "опускается классом ниже со своими примерно 70% эффективности", указал Донье.

На вопрос о том, нужно ли при таких обнадеживающих результатах "Спутника V" разрешение Европейского агентства лекарственных средств (EMA), профессор ответил: "Это было бы великолепно, чтобы гарантировать и подтвердить данные, уже опубликованные в The Lancet".

"Все вакцины оцениваются на основе научных данных в том, что касается их безопасности и эффективности, начиная с подачи заявки в Европейское агентство лекарственных средств. То есть любая вакцина, будь то российская или иная, будет оценена на базе тех же данных, как любые другие вакцины, как только разрешение будет запрошено. И это касается всех вакцин", - заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе член Еврокомиссии по здравоохранению Стелла Кириакидис, отвечая на вопрос о перспективах "Спутника V" в Евросоюзе.

В то же время на аналогичный вопрос "Интерфакса", обращенный к EMA, был получен ответ, что на данном этапе разработчик "Спутника V" подал в это агентство запрос на научную консультацию.

"Процесс научного консультирования - это хорошо отлаженный процесс в EMA, который доступен для всех компаний ... EMA консультирует компании с учетом последних нормативных и научных рекомендаций", - сказано в ответе агентства.

"В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение разрешения на коммерческое использование. Две недели назад состоялась встреча с разработчиком для обсуждения плана развития и дальнейшего взаимодействия с агентством. Однако мы не можем раскрывать подробности таких бесед или других действий до подачи заявки, поскольку эта информация является конфиденциальной", - заявили в EMA.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Жан-Мишель Донье Бельгия Коронавирус Спутник V

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