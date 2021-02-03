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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
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Глава Минздрава Британии рассказал о фильме, который помог ему в борьбе с COVID

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил в среду, что разработать стратегию по массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 ему помог фильм "Заражение", снятый в 2011 году.

"В фильме показано, что момент наивысшего напряжения вокруг программы вакцинации по факту возникает не до ее внедрения, когда ученые и производители работают в быстром темпе (над вакциной - ИФ), а после, когда возникает огромный спор вокруг порядка распределения (вакцин - ИФ)", - рассказал Хэнкок в интервью ведущему телеканала LBC Нику Феррари.

"Так что я настоял на том, чтобы мы заказали достаточно (доз вакцины) для каждого взрослого, мы также довольно рано запросили клинические рекомендации по расстановке приоритетов и обнародовали их, чтобы не было большого спора о порядке приоритетности", - пояснил министр.

При этом Хэнкок подчеркнул, что фильм не был "основным источником" информации для создания стратегии, и добавил, что знал, что спрос на вакцины "будет огромным".

По данным издания Evening Standard, Хэнкок отклонил рекомендации заказать 30 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета и вместо этого сделал заказ на 100 млн доз препарата. "Я не собирался довольствоваться меньшим", - заявил глава британского Минздрава.

Хэнкок в эфире программы Good Morning Britain на канале ITV также заявил, что с помощью фильма он получил "инсайт" о потенциальном международном давлении в связи с вакциной.

"Я посмотрел фильм, он на самом деле основан на рекомендациях очень серьезных эпидемиологов", - сказал министр.

По данным телеканала Sky News, Хэнкок неоднократно напоминал своим советникам о "Заражении". "Он постоянно говорил о концовке фильма", - заявил телеканалу бывший советник министерства здравоохранения.

"Он действительно постоянно был в курсе с самого начала (пандемии - ИФ), во-первых, о том, что вакцины очень важны, а во-вторых, что когда вакцину разработают, мы столкнемся с борьбой за нее в масштабе всего мира", - сказал он.

В фильме-катастрофе 2011 года "Заражение" сыграли такие известные актеры как Метт Дэймон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и другие. Кинокартина рассказывает о борьбе человечества со смертельной инфекцией.

Фильм стал особо популярен в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавируса COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 03 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Мэтт Хэнкок Великобритания Коронавирус

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