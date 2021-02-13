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Британские министры поучаствуют в кампании по вакцинации от COVID-19

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министры британского кабинета, медицинские работники и волонтеры в эти выходные примут участие в кампании по вакцинации от коронавируса, чтобы личным примером побудить людей старшего поколения и входящих в группы риска сделать прививки, сообщают местные СМИ.

"Очень важно, чтобы все люди в возрасте 70 лет и старше, которые еще не прошли вакцинацию, в эти выходные связались с Национальной службой здравоохранения (NHS) и записались на прививку", - сказал министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Около 30 министров и других чиновников правительственных ведомств в виртуальном режиме или непосредственно посетят центры вакцинации, чтобы таким образом продемонстрировать важность прививок.

"Мы признаем, что некоторые группы чувствуют себя неуверенно в плане вакцинации, не могут переступить через определенные барьеры, включая психологические", - отметил министр по делам вакцинации Надхим Захави.

Ожидается, что правительство вскоре опубликует новый план вакцинации, предусматривающий поощрение наиболее уязвимых слоев общества.

Медицинский директор NHS Стивен Пауис в свою очередь подчеркнул, что даже для людей старше 70 лет "вакцина безопасна, проста и обеспечит решающую защиту от этого вируса".

К настоящему времени около 14,6 млн или 90% британцев из четырех основных приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, второй компонент препарата был введен 530 тыс. человек. Власти надеются к 15 февраля охватить оставшихся представителей этих групп, пишет издание Financial Times.

С начала пандемии коронавируса в Великобритании выявлено более 4 млн инфицированных COVID-19, жертвами инфекции стали 116,5 тыс. человек.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания Коронавирус

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