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Поселок в Донбассе переименуют в Нью-Йорк

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Верховной рады Украины по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддержал переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк.

Об этом сообщил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа") в среду в телеграм-канале. Он пояснил, что решение было принято "на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года".

В Новгородском проживает порядка 10 тыс. человек. На территории поселка расположена железнодорожная станция Фенольная, на линии "Константиновка-Ясиноватая". В поселке находится Дзержинский фенольный завод.

До 1951 года поселок действительно назывался Нью-Йорк, под этим именем он упоминается в драме Виктора Некрасова "В родном городе".

Поселение Нью-Йорк было основано меннонитами, приглашенными в Россию Екатериной II. В советское время (до 1931 года) меннониты были депортированы в Амурскую область, где организовали одноименное поселение.

Меннонитство - одна из протестантских деноминаций, называемая по имени основателя, Менно Симонса (1496-1561), голландца по происхождению. Меннониты появились в России в 1789 году, когда императрица Екатерина II выделила им для заселения пустующие земли Новороссии. В 1854 году появились колонии меннонитов в Поволжье. Российские меннониты составляли этнорелигиозную группу немецкого происхождения. К настоящему времени практически слились с русскими баптистами.

Украина Донбасс Александр Качура

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