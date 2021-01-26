Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Тони Блинкена на пост главы Госдепа.

Голосование еще не завершено, однако Блинкен уже заручился поддержкой более 50 сенаторов, чего достаточно для того, чтобы занять пост госсекретаря США.

Ранее его кандидатуру поддержал сенатский комитет по иностранным делам.

На слушаниях в Сенате ранее в январе Блинкен заявлял, что решение проблем на мировой арене, связанных с Россией, должно быть приоритетом для США. Блинкен заверил, что тема РФ является "одной из приоритетных в рабочем плане" для администрации Байдена, с которым Блинкена связывают давние рабочие отношения.

В период президентской кампании 2020 года Блинкен выступал в качестве неофициального пресс-секретаря кандидата в президенты Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение внешнеполитических проблем.

Знакомство Блинкена с Байденом относится к периоду 2002-2008 годов, когда он приступил к руководству аппаратом демократической фракции сенатского комитета по международным отношениям, одним из председателей которого был сенатор Байден.

В первой администрации экс-президента Барака Обамы (2009-2013 годы) Блинкен занимал должность советника по национальной безопасности Байдена, который тогда был уже вице-президентом.

В 2013-2015 годах Блинкен занимал посты заместителя советника по национальной безопасности президента США, в 2015-2017 годах - заместителя государственного секретаря США.

Карьеру на госслужбе Блинкен, выпускник Гарвардского и Колумбийского университетов по специальности "юриспруденция", начал еще в период президентства Билла Клинтона (1994-2001 годы), которому он готовил речи по внешнеполитическим вопросам. Также Блинкен состоял в аппарате Совета национальной безопасности США, являлся специальным помощником президента, курировал проблемы отношений с Европой.