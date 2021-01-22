Сенат утвердил Ллойда Остина главой Пентагона

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил предложенную новым американским президентом Джо Байденом кандидатуру Ллойда Остина по пост министра обороны США.

До этого его кандидатуру поддержал сенатский комитет по вооруженным силам. Таким образом, Остин стал первым афроамериканцем, занявшим эту должность.

Остин познакомился с Байденом еще в период президентства Барака Обамы.

Остин считает, что Россия и Китай представляют значительную угрозу для интересов США, о чем заявил на состоявшихся недавно сенатских слушаниях.

"Продолжающаяся эрозия военного преимущества США по отношению к Китаю и России в ключевых стратегических областях остается наиболее значительным риском, с которым должно справиться министерство", - заявил он ранее на слушаниях.

По его мнению, действия России в Черном море и восточной части Средиземного моря предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

"Деятельность России в Черном море и восточной части Средиземного моря вероятно, направлена в том числе на поддержание ее продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии, а также на то, чтобы бросить вызов операциям США и союзников", - говорится в письменных ответах Остина на слушаниях в комитете Сената США.

Он считает, что "силы США и НАТО в Черном море и восточном Средиземноморье являются ключевым фактором сдерживании российской агрессии".

Остин также заявил о "серьезной обеспокоенности наращиванием российской военной мощи и агрессивным поведением в Арктике и во всем мире".

При этом он отметил, что рассчитывает на сотрудничество с Москвой в этом регионе. "США имеют давнюю историю сотрудничества с Россией в арктическом регионе, и я надеюсь, что оно будет продолжаться", - заявил Остин.

Ллойд Остин, выпускник военной академии Уэст-Пойнт, прошел путь от командира пехотного взвода в Германии, до командующего Центральным командованием вооруженных сил США.

Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за последовавший вывод американских войск из страны в 2011 году.

Остин ушел в отставку в марте 2016 года. В соответствии с действующим в США законом военный, претендующий на пост главы Пентагона, должен до этого пробыть в отставке семь лет. В противном случае ему требуется специальное разрешение законодателей, и Остин получил такое разрешение. В США подобные ограничения призваны гарантировать, что военные не могут прийти к власти в стране.

Некоторые конгрессмены от обеих партий выражали опасения в связи с тем, что на гражданскую должность назначается человек, совсем недавно служивший в армии. Такие назначения становятся в США тенденцией: Джим Мэттис, возглавлявший Пентагон при президенте Дональде Трампе, – также отставной генерал, и ему тоже требовалось специальное разрешение конгресса для того, чтобы стать министром обороны.