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Китайские инвесторы обеспокоены введением санкций Украиной

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ряд компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, которые "имеют китайские корни", обеспокоены введением Украиной санкций по отношению к китайским акционерам ПАО "Мотор Сич" и пока временно воздержатся от инвестиций, сообщила исполнительный директор ассоциации Анна Деревянко.

"Китайские инвесторы временно поставили on hold (в состоянии ожидания - ИФ) все вопросы, которые связаны с инвестированием в страну", - сказала Деревянко на встрече ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины" в четверг, когда ее участники затронули вопрос этих санкций и их возможных последствий для торгово-экономических отношений с Китаем.

По словам генерального директора UMG Investments Андрея Горохова, в 2020 году Украине повезло с конъюнктурой на агрорынке и в металлургии, и крупная часть продукции этих отраслей ушла в Китай. Он добавил, что в 2021 году также ожидается рост китайского рынка.

"Я точно понимаю, что с торговым партнером, оборот с которым составляет около $10 млрд, надо быть осторожнее", - отметил Горохов.

"Если вдруг мы допустим ошибки в этом направлении, то нам нужно будет понимать, где мы будем компенсировать наши рынки сбыта, учитывая ситуацию в Европы и Штатах и неопределенность с пандемий. Надеюсь, здесь будут мудрые и взвешенные решения, и люди профессионально подойдут к этому вопросу", - сказал глава UMG Investments.

Украинские санкции против китайских акционеров "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co.; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич".

В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

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В начале августа 2020 года Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), последний раз - в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

В результате китайские инвесторы, чьи акции арестованы с 2017 года, уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года на $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киев в конце августа 2019 года бывший на то время советником президента Соединенных Штатов по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце позапрошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор отметил, что Вашингтон рассчитывает на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. Согласно информации агентства "Интерфакс-Украина", этот вопрос также поднимался во время визита в Киев заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Стивена Бигана в конце августа 2020 года.

Помимо этого, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторговли США в начале января 2021 года добавило китайскую компанию Skyrizon в Список "военных конечных пользователей" (MEU), сотрудничество с которыми требует дополнительных разрешений. "Skyrizon - китайская государственная компания - и ее стремление приобретать и внедрять иностранные военные технологии представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности и интересам внешней политики США", - цитировался в релизе ведомства министр Уилбур Росс (Wilbur Ross).

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран.

Европейская бизнес-ассоциация Анна Деревянко Мотор Сич Украина Китай UMG Investments Андрей Горохов

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