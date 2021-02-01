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Китайский инвестор "Мотор Сич" счел невозможным примирение с Киевом

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Акционер ПАО "Мотор-Сич" китайская Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. считает необоснованными введенные Украиной против нее и связанных с нею лиц на три года санкции и называет их основной целью препятствование инвестициям в "Мотор Сич", компания считает невозможным примирение с украинскими властями.

"Skyrizon, как акционер компании "Мотор Сич", будет незаконно лишена своих законных прав, обязанностей и обязательств, также компания будет вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией "Мотор Сич", что повлечет за собой огромные необратимые убытки", - сказано в заявлении компании на сайте, созданном для попытки провести 31 января собрание акционеров ПАО, оказавшейся неудачной.

Skyrizon также полагает, что такие действия Украины совпадают с целью Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которое 14 января этого года включило Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU).

"Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами", - подчеркивается в заявлении.

Skyrizon указывает, что с июля 2017 года ведет переговоры с властями Украины в надежде "уладить недоразумения и миролюбиво разрешить инвестиционный спор", но 9 декабря 2020 года начала международный инвестиционный арбитраж против Киева и уже получило официальный ответ.

"Стороны ведут переговоры и планируют участвовать в арбитражном процессе", - отмечается в заявлении.

Китайская компания также указывает, что 13 января ей удалось в Печерском суде Киева успешно оспорить отказ следователя Государственного бюро расследований (ГБР) признавать Skyrizon потерпевшей стороной в возбужденном в начале ноября прошлого года деле по ее жалобе на действия Службы безопасности Украины (СБУ).

По мнению компании, такие действия со стороны Украины могут отпугнуть других потенциальных инвесторов и ухудшить ситуацию в авиастроительной отрасли.

Санкции против китайский акционеров "Мотор Сич"

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающиеся в последние годы реализовать на Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич", которые включены в санкционный список Киева.

Согласно решению СНБО и указу президента Украины, введенные на три года санкции предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Среди других ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий на Украине. В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Акции "Мотор Сич" находятся под арестом с 2017 года по ходатайству следователя СБУ с целью сохранения вещественных доказательств в возбужденном в июле 2017 года уголовном деле.

Как говорилось в определении суда от 7 сентября 2017 года об аресте 41,00087% акций, принятом по ходатайству СБУ, в ходе досудебного расследования было установлено, что с 2016 года "неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев "Мотор Сич", действуя по предварительному сговору, "с целью ослабления государства", заключили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций предприятия.

Эти сделки были совершены в пользу иностранных компаний, намеревавшихся переместить активы и производственные мощности "Мотор Сич" за пределы Украины, что привело бы к ликвидации предприятия, отмечалось в определении суда.

По данным источника в украинсом правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сич" уже принадлежит группе китайских владельцев, и какая-то часть спорного пакета акций выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.

В начале августа 2020 года компания Beijing Xinwei сообщила, что отказалось от попытки получить разрешение на покупку "Мотор Сич" совместно с госконцерном "Укроборонпром", и теперь ее новым партнером выступает DCH Александра Ярославского. Компании уже четырежды подавали заявления в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), последний раз - в декабре прошлого года, однако безрезультатно.

В результате китайские инвесторы уведомили Украину о подаче иска в международный арбитраж 5 декабря 2020 года на $3,5 млрд в связи с нарушением их прав.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Китай Мотор Сич Украина

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