Украина ввела санкции против китайских акционеров "Мотор-Сич"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции сроком на три года против китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" и связанных с ними лиц.

Согласно решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) и указу президента Украины Владимира Зеленского от 28 января, в санкционный список включены гражданин Китая Ван Цзин и связанные с ним компании Beijing Xinwei Technology Group Co. Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг).

Китайские инвесторы уже несколько лет добиваются официального оформления сделки купли-продажи акций "Мотор Сич".

Санкции к ним предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины. Среди других ограничений - предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, полный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых они являются, запрет на покупки предприятий на Украине.

В перечне санкций также запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, в которых подсанкционные лица владеют 10% и более, и аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

16 января стало известно, что Бюро промышленности и безопасности Минторговли США добавило китайскую компанию Skyrizon, инвестировавшую в акции "Мотор Сич", в список "военных конечных пользователей" (MEU), впервые сформированный в конце прошлого года и включивший 58 китайских и 45 российских компаний.