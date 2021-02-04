GM остановит три завода из-за нехватки полупроводников

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors сообщил, что приостановит работу трех заводов в Канзасе, Онтарио и Сан-Луис Потоси и вдвое замедлит производство на заводе в Южной Корее на фоне глобального дефицита полупроводников.

В результате могут быть сорваны планы по производству в 2021 году, предупредила компания.

Заводы остановятся на следующей неделе. Компания будет раз в неделю обновлять информацию о работе предприятий и рассчитывает компенсировать столько объема производства, сколько получится.

"Объем поставок полупроводников для мировой автомобильной отрасли остается очень переменчивым, - отметила GM. - На текущий момент мы оцениваем общие последствия, однако наше внимание сосредоточено на сохранении производства наших наиболее востребованных продуктов".

Важную роль для североамериканского рынка играют более крупные автомобили, в том числе грузовики и SUV, объем их продаж в пандемию превысил показатель для легковых машин.

В январе GM признала, что ощущает последствия нехватки полупроводников. Микросхемы используются в производстве различных элементов автомобилей, и спрос на них растет на фоне расширения ассортимента электромобилей. Производители предпочитают продавать полупроводники производителям потребительской электроники, поскольку они платят больше, пишет Financial Times.

GM сообщила, что планирует инвестировать $27 млрд в разработку электромобилей и продать 1 млн этих машин в 2025 году. Компания также сообщила в прошлом месяце, что прекратит продажу автомобилей на бензине и дизеле к 2035 году, став первым автопроизводителем, установившим четкие временные рамки прекращения продаж подобных автомобилей.

Проблемы с поставками микросхем не отразятся на планах продолжить разработку и производство электромобилей, добавила компания.