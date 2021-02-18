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Морозы в Техасе остановили работу производителей микросхем

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Техасе некоторые производители полупроводников приостановили производство из-за сбоев в подаче электроэнергии в связи с экстремальными морозами. Как пишет The Wall Street Journal, это может усугубить дефицит микросхем на рынке, на фоне которого автопроизводители начали останавливать заводы.

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У Samsung Electronics, одного из крупнейших в мире производителей полупроводников, в управлении есть два завода в Остине. Компания получила от местных властей запрос о приостановке работы предприятий, сообщила представитель Samsung. Компания рассчитывает возобновить производство как можно скорее и обсуждает сроки с поставщиком электроэнергии Austin Energy.

На долю предприятий Samsung в Остине приходится около 28% всей производственной мощности компании, по данным аналитиков Citi. Остин является для Samsung производственным центром, компания рассматривает возможность расширения операций в столице Техаса и других частях США в рамках плана объемом $17 млрд.

Нидерландский производитель NXP Semiconductors NV сообщил, что ему пришлось ограничить работу двух предприятий в Остине. "NXP напрямую уведомила клиентов, которых это затрагивает, о потенциальных перебоях в поставках", - сообщила компания.

NXP производит полупроводники для автомобильной отрасли. Продажи в этой сфере составили около $1,19 млрд, или примерно половину от общей выручки компании в четвертом квартале.

На долю предприятий NXP в Остине приходилось около 30% общей площади заводов компании по состоянию на 2019 год, согласно данным, предназначенным для регуляторов.

Другие крупные клиенты Austin Energy также приостановили работу предприятий в связи с погодными условиями, говорится в сообщении консорциума этих клиентов. Германская Infineon Technologies AG, поставщик полупроводников для автомобилей, владеет производственными предприятиями в Остине. По данным аналитиков Citi, они в основном производят чипы памяти, являющиеся критически важными для автомобильного и промышленного рынков, на которые пришлось около 5% совокупной выручки компании в прошлом году.

Infineon сообщила, что закрыла завод в Остине после сообщения местных властей о потенциальных перебоях в подаче электроэнергии. Компания создала специальную команду, которой было поручено следить за ситуацией и обеспечивать безопасность около 1 тыс. работников предприятия, сообщила представитель Infineon. Она отметила, что компания оценивает последствия и будет следовать рекомендациям местных властей касательно возобновления работы.

Перебои в энергоснабжении в Техасе начались из-за резкого роста нагрузки на сети, поскольку люди стали пытаться обогреваться. Энергокомпании стали принудительно поочередно отключать клиентов. Также сообщалось об авариях из-за непогоды и о том, что ветряные электростанции региона замерзли.

Из-за сбоев в энергоснабжении в штате была ограничена добыча и переработка нефти. Это вызвало рост мировых цен на нефть.

США Техас Samsung NXP Semiconductors Austin Energy Infineon

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