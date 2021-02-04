Швеция разработает цифровые сертификаты о прививке от COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Швеции собираются разработать цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на министра цифрового развития страны Андерса Игемана.

Шведское правительство надеется, что сертификаты можно будет ввести к лету.

Днем ранее о запуске программы "цифровых коронавирусных паспортов" объявила Дания. Как пишет издание Local, практическое применение цифровых документов пока обсуждается.

Исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бедсков констатировал, что до конца февраля можно отследить свою прививку на сайте Sundhed.dk. "Через три-четыре месяца цифровой коронавирусный паспорт будет готов к использованию для таких вещей, как бизнес-поездки", - заявил он.

Министр добавил, что паспорт можно будет хранить в телефоне.

С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 584,6 тыс. человек, более 12 тыс. умерли. В Дании эти цифры ниже: выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 и более 2,1 тыс. летальных исходов.