Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Швеция разработает цифровые сертификаты о прививке от COVID-19

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Швеции собираются разработать цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщает радиостанция Radio Sweden со ссылкой на министра цифрового развития страны Андерса Игемана.

Шведское правительство надеется, что сертификаты можно будет ввести к лету.

Днем ранее о запуске программы "цифровых коронавирусных паспортов" объявила Дания. Как пишет издание Local, практическое применение цифровых документов пока обсуждается.

Исполняющий обязанности министра финансов Дании Мортен Бедсков констатировал, что до конца февраля можно отследить свою прививку на сайте Sundhed.dk. "Через три-четыре месяца цифровой коронавирусный паспорт будет готов к использованию для таких вещей, как бизнес-поездки", - заявил он.

Министр добавил, что паспорт можно будет хранить в телефоне.

С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 584,6 тыс. человек, более 12 тыс. умерли. В Дании эти цифры ниже: выявили более 200 тыс. случаев COVID-19 и более 2,1 тыс. летальных исходов.

Швеция коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В США могут начать раздавать маски всем американцам

В США могут начать раздавать маски всем американцам

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Что случилось этой ночью: четверг, 4 февраля

В Мьянме заблокировали Facebook после госпереворота

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');