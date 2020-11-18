Датский министр уйдет в отставку из-за ситуации с норками и COVID-19

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Дании Могенс Йенсен в среду заявил, что решил уйти в отставку на фоне ситуации с планами ликвидации всего поголовья норок в стране из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

"Я проинформировал сегодня премьера о том, что я хочу покинуть правительство", - приводит агентство Associated Press слова министра.

"Весьма очевидно, что в работе моего министерства были допущены ошибки, и я несу за это ответственность", - добавил Йенсен. По его словам, он поступил неверно, когда добивался ликвидации миллионов норок для борьбы против COVID-19, не заручившись предварительно согласием парламента.

4 ноября власти Дании распорядились уничтожить всех норок в стране из-за опасений, что они могут быть переносчиками мутировавшего вида COVID-19. Местные фермеры выразили протест против такого решения, а датские СМИ опубликовали данные о том, что законодательство страны не позволяет принимать подобные повсеместные меры.

На фоне протестов и недовольства правительство Дании представило на рассмотрение парламента соответствующий законопроект, который предусматривает уничтожение всех норок в стране, а также запрещает их разведение до конца 2021 года.

Накануне, 17 ноября, в правительстве Дании сообщили, что получили поддержку со стороны большинства в парламенте в отношении решения о ликвидации 15 млн норок.

В ряде стран мира - в Нидерландах, Испании, Италии, Дании, США и Швеции выявили случаи заражения коронавирусом COVID-19, связанные с фермами по разведению норок. Так, в США с августа погибли более 15 тыс. зараженных норок.

Из-за нового коронавируса в разных странах уже ликвидировано несколько миллионов норок.