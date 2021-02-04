Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:44Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

В США первую дозу COVID-вакцины получили 8% жителей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Первую прививку от коронавируса COVID-19 получили 8% жителей США, сообщила в четверг команда Белого дома по реагированию на COVID-19.

"Восемь процентов населения США получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19", - сообщила команда в твиттере. На прошлой неделе первую дозу получило 2%.

В миреБайдену в прямом эфире сделали прививку от COVID-19Читать подробнее

Для прививок в стране используют вакцины Moderna и Pfizer/BioNTech.

В среду директор американского Центра по контролю за заболеваниями Рошель Валенски сообщила, что распространение коронавируса в США замедлилось.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 462 тыс. заразившихся умерли.

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Блинкен обсудил с Лавровым вмешательство РФ в выборы-2020 в США

США приостановят вывод американских военных из Германии

Пандемия коронавируса

В США могут начать раздавать маски всем американцам

В США могут начать раздавать маски всем американцам

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Киев призвал перейти на ядерное топливо из США вместо российского

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

Илон Маск признал проблемы с качеством у электромобилей Tesla

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

ЕС выделил 13 млн евро для затронутых пандемией уязвимых групп россиян

В ООН зафиксировали рекордный скачок мировых цен на продовольствие

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Цена Brent превысила $59 за баррель впервые с 20 февраля

Ракета SpaceX стартовала с новой группой из 60 интернет-спутников

Цены на нефть поднялись до максимумов за год и продолжают расти

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');