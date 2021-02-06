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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 06.02В России 3 951 233+16 627В мире 105 387 133+529 145

В мире с начала пандемии COVID-19 заболели 105,3 млн человек

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро субботы составило 105 млн 387 тыс. 133 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 299 тыс. 083, выздоровели более 76 млн человек.

В число стран с 5 млн случаев заражения и более входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 808 тыс. 328 инфицированных COVID-19, зафиксировано 459 403 летальных исхода, излечились более 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 814 тыс. 304, число скончавшихся - 154 918, поправились более 10,5 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 447 тыс. 165 заболевших, из них умерли 230 034 человека, вылечились более 8,3 млн.

Хроника коронавируса. Февраль.

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