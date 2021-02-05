Что случилось этой ночью: пятница, 5 февраля

"Спутник V" в Парагвае, разговор Лаврова с госсекретарем Блинкеном, возобновление процесса по делу Навального о клевете

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V ".

- Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете. Оппозиционера обвинили в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

- Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в сенате США.

- Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым. Блинкен затронул темы вмешательства РФ в выборы-2020 в США, задержанных в России американцев Уилана и Рида, а также Алексея Навального.

- Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. Хоккеист провел 709-й гол в своей карьере.