Что случилось этой ночью: пятница, 5 февраля
"Спутник V" в Парагвае, разговор Лаврова с госсекретарем Блинкеном, возобновление процесса по делу Навального о клевете
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Парагвай заключил контракт с Россией на поставки вакцины "Спутник V ".
- Суд в Москве возобновит процесс по делу Навального о клевете. Оппозиционера обвинили в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
- Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать на процессе по его импичменту в сенате США.
- Госсекретарь США Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым. Блинкен затронул темы вмешательства РФ в выборы-2020 в США, задержанных в России американцев Уилана и Рида, а также Алексея Навального.
- Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ. Хоккеист провел 709-й гол в своей карьере.