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Блинкен обсудил с Лавровым вмешательство РФ в выборы-2020 в США

Также он поднял темы Навального и американцев Уилана и Рида

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в первом телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым поднял тему хакерских атак и вмешательства РФ в американские выборы 2020 года, говорится в заявлении, распространенном в четверг госдепом.

"Госсекретарь поднял тему российского вмешательства в выборы 2020 года в Соединенных Штатах... и инцидента с атакой (хакеров - ИФ) на компанию SolarWinds среди прочих тем", - отмечается в заявлении.

Президент США Джо Байден ранее распорядился изучить информацию о возможной роли РФ в таких событиях, как хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы в США 2020 года.

"Госсекретарь поднял, среди прочего, тему российского вмешательства в выборы США 2020 года, военную агрессию России на Украине и в Грузии, отравление Алексея Навального", - говорится в заявлении представителя ведомства Неда Прайса.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и ведомства, курирующего безопасность в ядерной сфере NNSA. Ряд американских официальных лиц заявил, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Байден пообещал не оставлять без внимания эту атаку.

США Россия

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