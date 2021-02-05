Боррель ожидает регистрации в ЕС вакцины "Спутник V"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поздравил Россию с успешным завершением испытаний вакцины "Спутник V" и выразил надежду, что она будет сертифицирована в Евросоюзе.

"Я взял слово, чтобы поздравить Россию с успехом этого предприятия. Это полезно для всего человечества, это означает, что у нас будет больше инструментов для борьбы с пандемией. Я был рад прочитать научный отчет, опубликованный в престижном научном журнале The Lancet в отношении российской вакцины, ее эффективности. Надеюсь, что теперь Европейское агентство по лекарственным средствам сможет сертифицировать эту вакцину для использования в странах-членах Евросоюза", - сказал Боррель на пресс-конференции в пятницу.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ходе III фазы исследований составила 91,6%.