В ООН отметили, что пандемия привела к росту террористических угроз

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса COVID-19 привела к росту угроз со стороны таких террористических группировок как "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и "Аль-Каида" (запрещена в РФ) в Афганистане, Ираке и Сирии, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на доклад экспертов ООН.

"Афганистан остается важным и для ИГ, и для "Аль-Каиды", а мирный процесс - главное условие для подавления угроз от обеих групп", - отмечают специалисты в докладе для СБ ООН.

Эксперты оценивают сокращение в Афганистане численности боевиков ИГ до показателей 1 тыс. - 2,2 тыс.; в то же время у "Аль-Каиды" - от 200 до 500 боевиков, действующих в 11 провинциях страны. В ООН также полагают, что в командовании "Аль-Каиды" связывают свое будущее с близкими контактами с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и ее операциями в стране.

Афганистан также является страной "наиболее пострадавшей от терроризма в мире": несмотря на заключение мирного соглашения США и талибами 29 февраля 2020 года, с того момента в стране погибли 2,5 тыс. сотрудников служб безопасности и свыше 600 мирных жителей.

В свою очередь, по заключениям экспертов, Ирак и Сирия остаются "главной зоной" для ИГ, хотя указаний на возможность захватами боевиками территорий нет. В ООН полагают, что в Ираке и Сирии продолжают действовать до 10 тыс. террористов ИГ, причем большинство из них - на иракской территории, несмотря на операции сил безопасности этой страны. Одновременно с тем "тихой гаванью" для террористов, в том числе связанных с "Аль-Каидой", остается сирийская провинция Идлиб.

В то же время в ООН считают, что террористическая угроза остается сравнительно низкой в Европе, невзирая на ранее произошедшую серию атак.

В ООН отмечают, что нормализация отношений между Израилем и рядом арабских стран уже использовалась в террористической пропаганде для провоцирования атак в регионе.

По данным доклада, экстремисты укрепляют свои позиции на африканском континенте - в Западной Африке, Мозамбике, где от их действий наиболее страдает провинция Кабу-Делгаду на севере страны. В регионе Сахель боевики ИГ понесли потери в результате контртеррористических операций, но сумели сохранить управление и координацию действий своих отрядов.

Специалисты заключили, что "пандемия воспрепятствовала активности сил правопорядка больше, чем террористов". При этом при ослаблении эпидемиологических ограничений в ряде районов мира можно ожидать совершение ранее запланированных террористических атак.

"Экономический и политический урон от пандемии, обострение лежащих в основе насильственного экстремизма факторов и ожидаемое влияние на контртеррористические кампании, вероятно, в долгосрочной перспективе увеличат (террористическую - ИФ) угрозу повсеместно", - цитирует AP выводы доклада.