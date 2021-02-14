Боевики готовятся к провокации в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По имеющейся информации боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В районе населенного пункта ФУАА провинции Идлиб зафиксирована активность боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ). На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" с профессиональным оборудованием для видеосъемок", - говорится в сообщении.