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Боевики готовятся к провокации в Идлибской зоне деэскалации

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - По имеющейся информации боевики незаконных вооруженных формирований в Сирии осуществляют подготовку к проведению провокации с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по населенным пунктам в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вячеслав Сытник.

"В районе населенного пункта ФУАА провинции Идлиб зафиксирована активность боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещено в РФ). На место также прибыла группа активистов псевдогуманитарной организации "Белые каски" с профессиональным оборудованием для видеосъемок", - говорится в сообщении.

Сирия Иблиб ЦПВС Белые каски

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