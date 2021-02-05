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Джонсон захотел вынести вопрос углеродного налога на обсуждение G7

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон думает о том, чтобы во время председательства Лондона в G7 попытаться сформировать союз по вопросу введения пограничных углеродных сборов, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В этом году Великобритания будет принимать саммит "большой семерки" и Конференцию ООН по изменению климата. Джонсон ранее заявлял, что намерен уделять приоритетное внимание сокращению выбросов парниковых газов.

Глава британского правительства намерен расширить политику "цены на углерод" в стране - платы за выбросы углекислого газа с учетом вреда от них. Кроме того, по словам источников агентства, он хочет привлечь государства G7 к обсуждению так называемых пограничных налоговых корректировок - дополнительных пошлин на товары из стран с менее жестким законодательством по борьбе с изменением климата.

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Идея состоит в том, чтобы защитить производителей в странах с более высокой тарификацией выбросов СО2 и вместе с тем подтолкнуть другие регионы к принятию аналогичных мер для борьбы с изменением климата, отмечает Bloomberg. Однако подобные инициативы могут вызвать разногласия. Например, десять лет назад Евросоюз был вынужден отказаться от плана включения международной авиации в свой "углеродный рынок", поскольку это вызвало возмущение и угрозы ответных мер со стороны ряда государств, включая Бразилию, США, Россию и Китай.

Председательство Великобритании в G7 только началось, и предложения Джонсона еще не согласованы. По всей вероятности, может быть достигнута принципиальная договоренность, нежели соглашение, имеющее обязательную силу, сказал один из собеседников агентства. Представитель британского правительства отказался предоставить комментарии.

Великобритания Борис Джонсон G7

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