Квоты на выбросы углерода в 2020 года подорожали на 30%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Квоты на выбросы углекислого года в 2020 году подорожали на 30%, несмотря на рекордное сокращение объемов выбросов CO2 из-за пандемии COVID-19, вызвавшей замедление экономической активности.

Фьючерсы на эмиссионные квоты торгуются на уровне 32,03 евро за тонну на Intercontinental Exchange в четверг, что чуть ниже зафиксированных ранее в этом месяце рекордов.

Росту цен способствовало недавнее решение Евросоюза поставить целью сокращение выбросов парниковых газов к 2030 году, по крайней мере, на 55% по сравнению с уровнем 1990 года, пишет The Wall Street Journal. Трейдеры ожидают, что для реализации этой программы Евросоюзу потребуется ужесточить регулирование в сфере использования ископаемого топлива, в том числе, сократить количество выдаваемых квот на выбросы.

"Это цена возросших амбиций, - отмечает Ариэль Перец, занимающийся торговлей квотами на выбросы углерода в компании Hartree Partners. - Решения ЕС однозначно сократят предложение, а снижение предложения ведет к повышению цен".

Согласно оценкам Global Carbon Project, глобальный объем выбросов CO2 в 2020 году сократился рекордными темпами - на 7%, или 2,4 млрд тонн, что почти в пять раз превышает снижение выбросов, отмеченное в 2009 году в период глобального финансового кризиса.

Прогнозы роста рынка привлекают сырьевых игроков

Аналитики Morgan Stanley еще в сентябре повысили прогноз стоимости квот на выбросы углерода на 2025 год до 76 евро с 44 евро за тонну. Таким образом, эксперты ожидают, что цены вырастут более чем вдвое к середине следующего десятилетия. Климатическая программа ЕС будет иметь серьезные последствия для стоимости квот, отмечают в Morgan Stanley.

Перспектива подорожания эмиссионных квот привлекла внимание серьезных сырьевых игроков. Инвестбанки, такие как Morgan Stanley, а также торговые дома, в том числе Andurand Capital и Trafigura, открыли позиции на рынке квот на выбросы углерода или увеличили размер позиций за последние месяцы.

По словам портфельного управляющего и аналитика Andurand Кейси Дуайр, ее компанию эмиссионные квоты изначально интересовали лишь потому, что имели некоторое влияние на энергетический рынок в целом.

"За последний год, однако, мы заинтересовались ценовой динамикой базового актива, и это показывает, что рынок квот растет и становится более зрелым", - сказала Дуайр.

Европейская система торговли квотами на выбросы парниковых газов является крупнейшей в мире. По данным на 4 декабря, ее объем оценивался более чем в 51,4 млрд евро, что примерно на треть превышает уровень на тот же момент прошлого года, свидетельствуют данные ICE.

В Северной Америке есть похожие, но менее крупные программы торговли квотами.

Рост стоимости квот ограничивает выбросы

Рост стоимости квот на выбросы CO2 на фоне снижения объема выбросов связано не только с ожиданиями ужесточения регулирования, но и с краткосрочными факторами, отмечают эксперты.

Ранее в этом году несколько французских АЭС были остановлены для проведения технического обслуживания. Этот фактор вместе с восстановлением экономической активности после завершения первого локдауна в Европе привел к росту спроса на природный газ для генерации электроэнергии. Цены на газ в Европе взлетели более чем в пять раз с мая - до 6,1 евро за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), свидетельствуют данные S&P Global Platts.

Повышение цен на газ в теории должно подтолкнуть производителей электроэнергии к использованию более дешевого, но более грязного топлива - угля. Однако, поскольку объем выбросов, образующийся в результате сжигания угля, вдвое выше, чем в случае газа, энергетическим компаниям требуются дополнительные квоты на выбросы, чтобы наращивать использование угля, а рост спроса на квоты способствует повышению их стоимости.

Фактически, повышение цен на квоты ограничивает выбросы, поскольку делает невыгодным использование угля, несмотря на то, что он является более дешевым видом сырья, отмечает аналитик Energy Aspects Тревор Сикорски.

В результате, спрос на уголь в Европе в этом году упал на 15%, а спрос на возобновляемые источники энергии вырос, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА).