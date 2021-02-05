Ливан и Республика Сербская зарегистрировали вакцину "Спутник V"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована в Ливане и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины), сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Соответствующее решение приняли министерства здравоохранения Ливана и Республики Сербской, говорится в заявлении в твиттере производителя вакцины в пятницу.

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике и Никарагуа.