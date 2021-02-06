Мьянма одобрила применение российской вакцины "Спутник V"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" одобрена для применения в Мьянме, сообщил военно-дипломатический источник. Эту информацию позднее подтвердили и в РФПИ.

Собеседник агентства уточнил, что первые 200 доз препарата были доставлены в страну в январе для процедуры регистрации. По его словам, решение об ускоренной регистрации российского препарата было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

Мьянма стала 21-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V".

Применение вакцины "Спутник V" ранее было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Ливане.

Как сообщал "Интерфакс", в январе состоялся визит в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Смена власти в Мьянме

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Несколько стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.