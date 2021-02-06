Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге, закрытой накануне из-за непогоды на территории Грузии, возобновлено в штатном режиме, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

По ее данным, движение возобновлено без ограничений с 11:10 по Москве.

Департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии уточняет, что проезд для всех видов транспорта открыт на участке Гудаури-Коби (Крестовый перевал) международной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинская дорога), ведущей из Грузии в направлении РФ.

Вместе с тем, на участке Гудаури-Коби движение должно осуществляться в безостановочном режиме только через лавинозащитные тоннели.

Как отметили в департаменте, машины с прицепами и полуприцепами и автобусы вместимостью свыше 30 мест должны передвигаться в тоннелях односторонне.

За соблюдением установленных ограничений следит патрульная полиция.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром большегрузам запретили движение по Военно-Грузинской дороге из-за ухудшения погодных условий в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.