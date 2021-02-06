Грузовикам снова запретили движение по Военно-Грузинской дороге

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Менее девяти часов большегрузы смогли двигаться по Военно-Грузинской дороге после снятия в субботу ограничений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

Как отметили в пресс-службе, с 18:30 по Москве грузовикам запретили движение на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в направлении на выезд из РФ. Такое решение было принято из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что после очередного закрытия Военно-Грузинской дороги, с 11:10 по Москве субботы грузовикам был открыт проезд.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.