Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 106 млн

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса число заразившихся достигло на утро понедельника 106 040 016, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, от связанных с COVID-19 заболеваний во всем мире скончались 2 млн 314 тыс. 558 человек.

Более 5 млн инфицированных выявлено в США, Индии, Бразилии, 3-миллионный рубеж перешагнули Великобритания, Россия, Франция, к ним приближается Испания.

100 тыс. и более летальных исходов зафиксированы в США, Бразилии, Мексике, Индии, Великобритании.