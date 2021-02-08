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Эксперты ВОЗ обсудят ситуацию с вакциной AstraZeneca

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник обсудят вакцину компании AstraZeneca, эффективность которой против южноафриканского штамма коронавируса оказалась под вопросом, сообщила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керхове.

"Стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ встречается сегодня, чтобы обсудить вакцину AstraZeneca. Крайне важно, чтобы у нас была больше чем одна безопасная и эффективная вакцина", - написала Мария Ван Керхове в твиттере.

Ранее в интервью телеканалу CBS она заявила, что эксперты также рассмотрят результаты исследований о эффективности этой вакцины против штамма из ЮАР.

Власти ЮАР в воскресенье, 7 февраля, объявили о решении временно прекратить использовать вакцину AstraZeneca после данных о том, что от южноафриканского штамма коронавируса она защищает минимально. Страна получила 1 млн доз препарата AstraZeneca и должна была начать вакцинацию на этой неделе.

Представитель AstraZeneca заявил в субботу телеканалу CNN, что вакцина компании лишь ограниченно защищает против умеренных случаев заболевания COVID-19 в случае заражения южноафриканским штаммом.

Хроника 09 января 2020 года – 08 февраля 2021 годаПандемия коронавируса
Мария Ван Керхове ВОЗ Коронавирус AstraZeneca

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