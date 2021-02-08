В Мьянме предупредили о мерах против демонстрантов, нарушающих закон

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Государственное телевидение Мьянмы в понедельник предупредило, что против нарушающих закон демонстрантов будут предприняты меры, сообщают европейские СМИ.

"Речь идет о законных мерах: эффективных шагах против нарушений, которые тревожат, препятствуют и разрушают стабильность государства, общественную безопасность и верховенство закона", - сообщило бирманское телевидение.

В Мьянме продолжаются протесты против военного переворота. Как пишет газета The Myanmar Times, утром в понедельник на улицы города Янгона вышли тысячи демонстрантов. Активисты ставят перед собой цель достигнуть демократии, побороть диктатуру, отменить конституцию и освободить всех политзаключенных.

Военное правительство пока не предпринимало действий против демонстрантов. Кроме того, власти отменили комендантский час и восстановили доступ в интернет в большинстве регионов страны.

Власть в Мьянме 1 февраля перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну, а исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

События в Мьянме вызвали международное осуждение. Ряд стран, в частности, США, Австралия, Великобритания, а также власти ЕС и руководство ООН призвали военных освободить задержанных чиновников и уважать результаты выборов.